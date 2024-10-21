اليونيفيل تؤكد إصرارها على البقاء فى لبنان رغم الانتهاكات الإسرائيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:42 صباحاً - أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل" إصرارها على البقاء فى لبنان رغم الانتهاكات الإسرائيلية، مشيرة إلى قيام جرافة تابعة للجيش الإسرائيلى بالهدم عمدا لبرج مراقبة وسياج محيط بموقع للأمم المتحدة فى منطقة مروحين.

وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن "اليونيفيل" جددت تذكيرها للجيش الإسرائيلى وجميع الجهات الفاعلة بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مبانيها في جميع الأوقات.

ولفتت بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، مجددا، الانتباه إلى أن انتهاك موقع للأمم المتحدة والإضرار بأصولها، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701، كما أنه يعرض سلامة وأمن حفظة السلام الأمميين للخطر في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت البعثة الأممية أن الجيش الإسرائيلي كان قد طلب من اليونيفيل بشكل متكرر إخلاء مواقعها على طول الخط الأزرق، وتعمد إلحاق الضرر بمواقع الأمم المتحدة.

وأكدت اليونيفيل أنه على الرغم من الضغوط التي تمارسها إسرائيل على البعثة وعلى البلدان المساهمة بقوات، إلا أنها مصرة على وجود جنود حفظ السلام في جميع مواقعهم، ومواصلة القيام بالمهام الموكلة إليها في المراقبة ورفع التقارير.