الأونروا: إسرائيل رفضت طلبا عاجلا لإجلاء العالقين في شمال غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:42 صباحاً - قالت إيناس حمدان، مسؤولة الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، إن إسرائيل رفضت طلبًا عاجلًا تقدمت به الوكالة لإجلاء العالقين تحت الأنقاض؛ جراء الإبادة التي تُرتكب شمال قطاع غزة.

وأضافت "حمدان": "على مدى الأسبوعين الماضيين، حذرنا مرارًا من أن تشديد الحصار على جباليا ومحافظة الشمال بشكل عام يزيد الأوضاع كارثية، والعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة تعرض عشرات الآلاف من المدنيين لخطر محدق"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتابعت: "علاوة على ذلك، فإن الهجوم العسكري في شمال غزة يقطع وصول الناس إلى الضروريات اللازمة لبقائهم، بما في ذلك المياه".

وحذرت من أن مخيم جباليا مُحاصر منذ أكثر من أسبوعين، وهناك معلومات عن عائلات محاصرة في منازلها، وسط ظروف قاسية تتمثل في أن المياه والطعام على وشك النفاد، موضحة أن الصور الواردة من المخيم تظهر السكان يركضون للنجاة بحياتهم، دون وجود مكان آمن للجوء إليه.

وعلى صعيد المنظومة الطبية، قالت حمدان: "في 18 أكتوبر الجاري، تم استهداف اثنين من أصل 3 مستشفيات مُتبقية في محافظة شمال غزة بشكل مباشر (مستشفى العودة والإندونيسي)، وهذه الهجمات تفاقم الأزمة الإنسانية التي تشهدها محافظة شمال غزة بشكلٍ مقلقٍ للغاية".

وتابعت: "في المستشفى الإندونيسي، توفي مرضى بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الإمدادات، ومنذ أمس، لم يتم تنفيذ طلب عاجل من الأمم المتحدة للوصول إلى شمال غزة لإنقاذ المصابين العالقين تحت الأنقاض من قبل السُلطات الإسرائيلية".

وطالبت المسؤولة الأممية، إسرائيل بـ"السماح للفرق الإنسانية وفرق الإنقاذ بالوصول إلى المرضى والجرحى والمحاصرين دون تأخير؛ لأن كل دقيقة تأخير تفاقم الكارثة".