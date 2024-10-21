الأمانة العامة للجامعة العربية تعقد الندوة 65 للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:40 صباحاً - افتتحت أعمال الندوة 65 للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر والتي تستمر حتى 31 أكتوبر 2024 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة العقيد الركن بحري/ محمد بن قلم بن خميس الهنائي – رئيس وفد سلطنة عمان، والوزير المفوض/ طارق عبدالسلام – مدير الإدارة العسكرية، وقد شارك في أعمال هذه الندوة نخبة من الضباط في القوات المسلحة العربية ممثلين عن (15) دولة عربية لدراسة الاختصارات العسكرية لكل من: القوات البرية – البحرية - الجوية – قوات الدفاع الجوي - أسلحة الدمار الشامل - الإشارة ونظم المعلومات - الإمداد المشترك/الشؤون الإدارية (التموين – النقل – الخدمات الطبية).

خلال افتتاح الندوة، ألقى الوزير المفوض طارق عبدالسلام مدير الإدارة العسكرية كلمة نقل فيها تحيات معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط وتمنياته لأعمال الندوة بالتوفيق، وكذلك تحيات سعادة السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، وأوضح أن هذه الندوة لها أهمية خاصة لما للمصطلحات والمفاهيم والرموز والاختصارات العسكرية الموحدة من أهمية في تعزيز العمل العربي العسكري المشترك حال القيام بالتدريبات العسكرية بين مختلف الدول العربية، وأن موضوع هذه الندوة من المواضيع الهامة لدى القوات المسلحة العربية، وتأتي استكمالاً للندوات السابقة التي تخدم المصلحة العامة لقواتنا المسلحة، وخاصة أنها تهدف إلى مراجعة معجم المصطلحات العسكرية الذي صدر سنة 2007 وتحديثه حتى عام 2024.

تلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون العربية والأمن القومي – الإدارة العسكرية) عدد (5) دراسات من الدول الأعضاء (تونس، الجزائر، العراق، المغرب، مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، حول الاختصارات العسكرية لمناقشتها والخروج باختصارات موحدة وإضافتها إلى المعجم العسكري في نهاية الاجتماع، والتي سيتم تعميمها على مندوبيات الدول الأعضاء بغرض الاستفادة منها خلال التدريبات العربية المشتركة بين الجيوش العربية وتوزيعها على المؤسسات التعليمية العسكرية.