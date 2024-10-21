الأمانة العامة للجامعة العربية تعقد الاجتماع 25 للجنة الميثاق العربي لحقوق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:40 صباحاً - عقد أعمال الدورة الثانية والستين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. على مدار يومي 21-22 أكتوبر 2024 في القاهرة، وتشهد هذه الدورة انعقاد الاجتماع الخامس والعشرين للجنة، والذي خصص لمناقشة التقرير الدوري الثالث لدولة قطر على يأتي هذا الإجراء استكمالاً لالتزام دولة قطر بالميثاق العربي لحقوق الإنسان.

يناقش الاجتماع التقدم المحرز دولة قطر في مجال تنفيذ التزاماتها القانونية وفق الميثاق وبمحاور عدة منها (غايات الميثاق والحق في الحياة والسلامة البدنية والحق في المساواة وعدم التمييز والحريات المدنية والسياسية ومكافحة الرق والاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء إليه والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الصحة والحق في التعليم وحماية الاسرة وخاصة النساء والأطفال وغيرها)، وفقاً لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. ومن المقرر أن سيشهد الاجتماع حواراً بناءً بين أعضاء لجنة الميثاق والوفد القطري الذي يضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية في الدولة.

والجدير بالذكر أن جلسات دورة المناقشة سوف تشهد حضور عدد من ممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية بالإضافة إلى البرلمان العربي واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومجلس وزراء الداخلية العرب والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.