العالم اليوم - مصادر: مقتل 41 بغارات إسرائيلية منذ فجر اليوم

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:25 مساءً - أفادت مصادر طبية فلسطينية في غزة بسقوط 41 قتيلا بغارات إسرائيلية منذ فجر اليوم الاثنين، منهم 33 قتيلا في شمال غزة.

وقتل 18 فلسطينيا وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي استهدف وسط وشمال مدينة رفح، ومجموعة من المواطنين ومدرسة تؤوي نازحين في جباليا.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها إن "مدفعية الاحتلال قصفت بالمدفعية مناطق الشابورة وخربة العدس وعُرَيْبة وسط وشمال مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين وإصابة خرين".

وأضافت أن "طائرة مسيرة للاحتلال قصفت خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين"، بحسب ما نقلت وكالة الأسوشيتد برس.

ووفق "وفا": "قصفت مدفعية الاحتلال محيط مدرسة ’كريزم‘ التابعة لوكالة الأونروا والتي تؤوي نازحين، في محيط بركة أبو راشد بمخيم جباليا، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين".

وقال شهود عيان إن "قوات الاحتلال المتوغلة بالمخيم أرغمت النازحين المحاصرين بمدرسة كريزم على التجمّع للخروج منها، وأطلقت المدفعية قذيفة تجاههم بعد تجمعهم، ما أدى لاستشهاد 7 منهم على الأقل وإصابة عشرات".

وأضافوا أن "قصفا استهدف مجموعة من المواطنين أثناء تعبئتهم للمياه في جباليا البلد، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة خرين".

وأشارت الوكالة إلى أن "26 مواطنا استشهدوا منذ فجر اليوم في غارات متفرقة على قطاع غزة، 18 منهم في جباليا".

وعلى الصعيد ذاته، أفادت تقارير من قطاع غزة بأن إجمالي من قتلوا جراء الهجوم الإسرائيلي على جباليا وشمال غزة منذ بدء العملية الإسرائيلية الأخيرة في شمال القطاع قبل 17 يوما أكثر من 600 قتيل.

وأشارت التقارير إلى أن عدد القتلى ارتفع إلى أكثر من 640 قتيلا.