أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 في مصر

حالة الطقس اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 في مصر.. تشهد مصر اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024 انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب المناطق، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية. يسود البلاد طقس معتدل خلال فترات الليل، مع ميل للبرودة في الساعات الأخيرة من الليل والصباح الباكر. في النهار، يكون الجو مائلًا للحرارة في المناطق الشمالية وحتى القاهرة الكبرى، بينما يستمر الطقس حارًا في مناطق الجنوب.

حالة الطقس اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 في مصر

وفي إطار الظواهر الجوية المرتقبة، أطلقت الهيئة تحذيرات من تشكّل الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على العديد من الطرق الرئيسية، خاصة المؤدية إلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية. ودعت السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة لتفادي الحوادث الناجمة عن انخفاض مستوى الرؤية.

كما نصحت الأرصاد المواطنين، خصوصًا الفئات الأكثر عرضة لنزلات البرد مثل كبار السن والأطفال، بارتداء الملابس الخريفية عند الخروج في الساعات المبكرة من الصباح أو في أوقات متأخرة من الليل.

وبالنسبة لحركة الرياح، فمن المتوقع أن تشهد البلاد نشاطًا ملحوظًا للرياح المعتدلة على معظم الأنحاء. وفيما يتعلق بحالة البحار، فإن البحرين المتوسط والأحمر سيكونان في حالة معتدلة إلى مضطربة، حيث تتراوح ارتفاعات الأمواج بين مترين إلى 2.5 متر.