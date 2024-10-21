نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024: مائل للحرارة نهارًا ونشاط رياح ليلًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى، بينما يكون حارًا على جنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا

حذرت الهيئة من انخفاض درجات الحرارة ليلًا مع نشاط الرياح، مما يؤدي إلى الشعور بالبرودة، حيث دعت المواطنين إلى ارتداء الملابس الخريفية وتجنب الملابس الصيفية للحماية من نزلات البرد.

الظواهر الجوية المتوقعة:

شبورة مائية صباحًا: تتكون على الطرق الزراعية والسريعة، مما يسبب انخفاضًا في الرؤية.

نشاط الرياح: رياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد.

حالة البحرين:

البحر المتوسط: معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع الموج بين مترين و2.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع الموج بين مترين و2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة: العظمى 29°، الصغرى 19°

الإسكندرية: العظمى 27°، الصغرى 20°

شرم الشيخ: العظمى 32°، الصغرى 24°

أسوان: العظمى 35°، الصغرى 21°

السويس: العظمى 31°، الصغرى 19°

الأقصر: العظمى 35°، الصغرى 20°

نصائح هامة: