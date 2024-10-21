رئيس الوزراء يستكمل جولاته الميدانية بزيارة عدد من المدارس بكرداسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 أكتوبر 2024 09:41 صباحاً - استكمالا للجولات الميدانية بعدد من المدارس والمنشآت التعليمية، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بزيارة مدرسة أمجاد للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة كرداسة التعليمية، بمحافظة الجيزة، يرافقه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، و أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وفى مستهل جولته بمدرسة أمجاد للتعليم الأساسي، جدد رئيس الوزراء التأكيد على اهتمام الدولة بقطاع التعليم، والسعي المستمر لدعم وتعزيز دور مختلف مكونات المنظومة التعليمية، وذلك بما يسهم في تحقق مختلف الأهداف المرجوة، والوصول لتنمية بشرية وفق المستهدفات.

وأشار رئيس الوزراء، إلى حرصه على القيام بالعديد من الزيارات الميدانية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، والتأكد من تطبيق ما تم اتخاذه من إجراءات على أرض الواقع تتعلق بالتعامل مع الزيادة في حجم الكثافات الطلابية بالفصول، وكذا ما يتعلق بسد العجز في أعداد المعلمين، مؤكداً استمرار الجهود الخاصة بالتعامل مع مثل هذه المشكلات، تحسيناً لمستوى الخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع المهم، وبما يسهم في تمكين الطلاب من الحصول على فرصة تعليمية تعظم من مخرجات التعلم.

وخلال الجولة، أشار وزير التربية والتعليم إلى أن ما تم اتخاذه وتطبيقه من إجراءات، ساهم وبشكل كبير في التعامل مع المشكلات الخاصة بزيادة الكثافات الطلابية داخل الفصول، وكذا ما يتعلق بسد العجز في أعداد المعلمين، مؤكداً مواصلته القيام بجولات ميدانية في مختلف مدارس الجمهورية على مدار العام الدراسي للتأكد من تطبيق هذه الإجراءات، التي من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى العملية التعليمية بمختلف مراحلها بداية من رياض الأطفال ووصولا إلى الثانوي، وبما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة للتنمية البشرية، وخاصة في قطاع التعليم قبل الجامعي.

وشملت جولة رئيس الوزراء بمدرسة أمجاد للتعليم الاساسي تفقد عدد من الفصول الخاصة برياض الأطفال، وكذا فصول الصفوف الابتدائية، والإعدادية، للمتابعة والاطمئنان على الكثافات الطلابية بالفصول، عقب ما تم تطبيقه من إجراءات تستهدف تخفيض الكثافات داخل الفصول، وخلال ذلك أدار رئيس الوزراء حواراً مع طالب من الصف الخامس الابتدائي حول ما يتلقونه من مادة تعليمية خلال حصة للغة العربية، كما اطلع على الكراسات الخاصة به، وما يتم تطبيقه من تقييمات مستمرة للطلاب.

كما تفقد رئيس الوزراء القاعات الخاصة بالأنشطة، واستهلها بالقاعة الخاصة بنشاط التربية الفنية، مشيراً إلى أهمية العمل على استخدام الغرف، أو الاماكن غير المستغلة، وذلك بما يسهم في تنوع الأنشطة المقدمة للطلاب وزيادتها، وتقليل عدد الطلاب داخل الغرف المخصصة لهذه الأنشطة، وانتقل رئيس الوزراء عقب ذلك للقاعة المخصصة لنشاط الموسيقى، حيث استمع إلى كورال يقدم الأغاني الوطنية، وأدار حواراً ودياً مع العديد من الطلبة، مشيداً بما تقدمه المدرسة من أنشطة متنوعة، ومثنياً على مستوى وتميز أداء الطلاب للعديد من الأنشطة، وخاصة ما يتعلق بالنشاط الموسيقي.

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من عبد السلام بسطامي، مدير مدرسة أمجاد للتعليم الأساسي، الذي أشار إلى أن المدرسة تضم فصولا لمراحل: رياض الاطفال والابتدائي والاعدادي، وبها 2898 طالبا وطالبة، موزعين على 68 فصلا حاليا، بحد أقصى للكثافة الطلابية داخل الفصول يصل إلى 46 طالبا بالفصل، وذلك بعد تطبيق العديد من الخطوات والإجراءات فيما يتعلق بتخفيض الكثافة الطلابية بالفصول، حيث كان عدد الطلاب بالفصل الواحد قد يصل الى 90 طالبا.

كما اطلع رئيس الوزراء، خلال جولته، في أرجاء المدرسة على ما يتم تنفيذه من أنشطة وفعاليات توعوية وتثقيفية وتعليمية ورياضية في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تستهدف محاورها بناء الإنسان المصري، هذا إلى جانب تعزيز الدور المجتمعي للطلاب من خلال ممارستهم للعديد من الأنشطة والفعاليات، كما شاهد رئيس الوزراء عدداً من اللوحات الفنية من القماش والزيت، من اعمال الطلاب خلال فترة الصيف اثناء تواجدهم في مراكز تنمية القدرات والمبدعين، مشيداً بجودة وتميز هذه الأعمال.