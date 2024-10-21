العالم اليوم - سقوط قتلى بغارة إسرائيلية على أحد أحياء بعلبك

انتم الان تتابعون خبر سقوط قتلى بغارة إسرائيلية على أحد أحياء بعلبك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أكتوبر 2024 06:25 صباحاً - سقط عدد من القتلى في غارة إسرائيلية على أحد منزل في أحد أحياء بعلبك، في منطقة البقاع شرقي لبنان، وفقا لما ذكره مراسلنا.

وقال مراسلنا إن مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي النبي انعام في بعلبك، بالبقاع، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث بين الأنقاض.

كما وقعت عدة غارات سرائيلية على جبل أبو راشد ووادي السريرة في منطقة جزين جنوبي لبنان.

وتأتي هذه الغارة استكمالا للغارات الأخيرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة من جنوب لبنان، والتي يستهدف من خلالها بعض المؤسسات المالية التابعة لحزب الله.

وكان حزب الله أعلن منذ فجر اليوم قصف تجمعات للجيش الإسرائيلي في مناطق عدة، وقال إنه استهدف تحركا لقوات إسرائيلية في جبل كحيل في بلدة مارون الراس، وتجمعا لقوات إسرائيلية في خلة وردة برشقة صاروخية، وأنه تمكن أيضا من إسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 900.

كما أعلن عن استهداف قاعدة بيت هلل برشقة صاروخية.

وعلن الحزب كذلك استهداف تجمع لقوات إسرائيلية في ‏موقع المالكية وتجمع آخر لقوات إسرائيلية في ‏الحارة الشرقية لبلدة مركبا برشقة صاروخية.