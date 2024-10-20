عاجل.. موقف ثلاثي الأهلي المصاب من مواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن آخر التطورات بشأن حالة اللاعبين المصابين أشرف داري، رامي ربيعة، وعمر كمال عبد الواحد قبل مواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري المقرر يوم الخميس المقبل.

موقف ثلاثي الأهلي المصاب من مواجهة الزمالك

وأوضح المصدر أن رامي ربيعة يعاني من إجهاد عضلي في عضلة السمانة، لكنه سيكون جاهزًا بشكل طبيعي للمشاركة في المباراة النهائية. أما بالنسبة لـ عمر كمال، فقد تعرض لشد عضلي طفيف، إلا أن الإصابة لن تمنعه من التواجد في النهائي.

أما أشرف داري، فقد فضّل الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي استبعاده من مواجهة سيراميكا كليوباترا بسبب عدم تعافيه الكامل من إصابة في الكاحل.

وأكد المصدر أن الجهاز الطبي سيعمل على تأهيل اللاعب بشكل مكثف خلال الأيام القادمة، لضمان جاهزيته قبل لقاء الزمالك.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي السوبر المصري بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، فيما وصل الزمالك إلى النهائي عقب انتصاره على بيراميدز بركلات الترجيح، ليضرب الفريقان موعدًا في نهائي البطولة المقامة في الإمارات.

موعد نهائي السوبر المصري

من المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.