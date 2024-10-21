نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأولمبي الباجي ينفرد بصدارة الدوري التونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انفرد الأولمبي الباجي التونسي، بصدارة ترتيب الدوري التونسي لكرة القدم بـ 15 نقطة بعد تحقيقه الانتصار الخامس على التوالي بفوزه مساء الأحد في إطار الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى على فريق قوافل قفصة بنتيجة هدف لصفر.

من جانبه تراجع النادي الأفريقي إلى المرتبة الثانية بعد تعادله أمس أمام النادي الصفاقسي دون أهداف.

وفي المقابل تعرض الترجي الرياضي لهزيمة غير متوقعة أمام مضيفه الترجي الجرجيسي بنتيجة هدف لصفر.

بهذه الهزيمة واصل الترجي نتائجه السلبية ليحتل المركز السادس برصيد 8 نقاط