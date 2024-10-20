كيليان مبابي يقود ريال مدريد للتقدم على سيلتا فيجو في الشوط الأول

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أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي ريال مدريد في فرض التقدم على حساب نظيره نادي سيلتا فيجو في الشوط الأول من المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت.

والتقى ريال مدريد مع سيلتا فيجو في مشوار الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة 2024-2025.

كيليان مبابي يقود ريال مدريد للتقدم على سيلتا فيجو

وتقدم ريال مدريد بهدف وحيد على حساب نظيره نادي سيلتا فيجو ضمن لقاءات الليجا.

وجاء هدف التقدم بواسطة كيليان مبابي نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا في الدقيقة عشرون من عمر المباراة.

ودخل ريال مدريد مباراته ضد سيلتا فيجو بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، روديجر، فيران جارسيا.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، كامافينجا.

خط الوسط الهجومي: جود بيلينجهام.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.