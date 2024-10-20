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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية عن مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي من أجل متابعة نجومهم العالمين سواء في بطولة البريميرليج أو دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-10-2024 في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

نجح ليفربول في خطف صدارة البريميرليج برصيد 18 نقطة بينما يحتل كلا من مانشستر سيتي وآرسنال وأستون فيلا المراكز الثاني والثالث والرابع برصيد 17 نقطة على الترتيب.

تمكن مانشستر سيتي من الفوز بلقب البريميرليج في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 91 نقطة بينما جاء آرسنال في المركز الثاني برصيد 89 نقطة بينما تراجع ليفربول إلى المركز الثالث برصيد 82 نقطة.

يتم نقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة البريميرليج في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي باقي مباريات الجولة الثامنة من البريميرليج...

- مانشستر سيتي وولفرهامبتون الساعة 4 مساء بتوقيت مصر

- ليفربول وتشيلسي الساعة 6 ونصف مساء بتوقيت مصر