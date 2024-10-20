دليل حي الملك عبدالله بالرياض بالمملكة العربية السعودية

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رياض - احمد صلاح - يمتد حي الملك عبد الله على مساحة حوالي 9 كيلومترات مربعة ويتميز الحي الذي يقع في مدينة الرياض بموقعه الاستراتيجي الفريد وقربه من مراكز الثقل في المدينة بالإضافة إلى جمعه بين التصميم العصري الحديث وكثرة المساحات الخضراء الجميلة والحدائق ذات الرونق الجميل، وفي هذا المقال سوف نسلط الضوء على خدمات الحي ومرافقه.

محلات السوبر ماركت في حي الملك عبد الله بالرياض

أسواق التميمي

العثيم

بنده

المدارس الموجودة في حي الملك عبد الله بالرياض

يتميز الحي بوجود كثير من المدارس به كما سنوضح في الأسطر التالية:

الفلاح الأهلية

الشمس الأهلية

مدارس الغد الأهلية

المستشفيات والمراكز الطبية في حي الملك عبد الله أو بالقرب منه

تتميز الخدمة الصحية بالحي بالكفاءة والجودة الجيدة، ويكثر به المراكز الطبية والمستشفيات كما سنوضح في الأسطر القادمة:

مستشفى الدكتور سليمان الحبيب

المواساة

مدينة الملك سعود الطبية

السعودي الألماني

مستشفى الملك عبدالله الجامعي

المباني الموجودة في حي الملك عبد الله أو بالقرب منه

يتميز حي الملك عبد الله بالقرب من مراكز الثقل الهامة كما سنشير في الأسطر التالية:

مستشفى الملك عبدالله الجامعي

مجمع الملك عبدالله المالي

مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

مجمع الملك عبدالله السكني

مدينة الملك عبدالله للأبحاث البترولية

الأنشطة ومراكز اللياقة والتجميل بحي الملك عبد الله أو بالقرب منه

يكثر بالحي الحدائق ومراكز التجميل التي يمكن الذهاب إليها كما سنسلط الضوء عليها في السطور التالية:

صالون بيوتي سنتر

إل كورب للتجميل

نادي جولدز جيم

مجمع الملك عبدالله الرياضي

نادي فيتنس فيرست

ملعب التنس

حديقة الملك عبدالله

أبرز مراكز التسوق والمولات في حي الملك عبد الله أو بالقرب منه

الرياض بارك

غرناطة مول

الرياض جاليري مول

النخيل مول

بانوراما مول

أشهر المطاعم في حي الملك عبد الله