انت الأن تتابع خبر كولر : نحتاج الجمهور في السوبر للحصول على طاقة إيجابية.. جوميز: فتوح "لاعب شوارع" وبيراميدز قوي لكنه لديه نقاط ضعف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ناشد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جمهور الفريق مساندة اللاعبين في بطولة السوبر المصري التى تقام بالإمارات، مؤكداً أن الجمهور دائماً ما يمنح لاعبي الأهلي طاقة إيجابية للفوز في المباريات.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا في الثامنة مساء اليوم الأحد، في نصف نهائي بطولة السوبر المصري، على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز على لقب البطولة.

وقال كولر، فى المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيراميكا، "عقب خسارة بطولة السوبر الأفريقي الأخيرة أمام الزمالك بركلات الترجيح حصلنا على راحة، ثم انضم اللاعبون الدوليون للمنتخبات الوطنية فى الأجندة الدولية، وخاض الأهلي مباراة ودية أمام حرس الحدود كما لعبنا ودية أخرى عبارة عن "تراي ماتش" بين لاعبي الفريق وحاولنا تجهيز الفريق".

وتابع كولر أنه يقوم حالياً بدراسة موقف جميع اللاعبين من أجل اختيار الأنسب ذهنياً وبدنياً للمشاركة في مباراة اليوم المرتقبة، ورفض المدرب السويسري الكشف عن أى تفاصيل بشأن تشكيل الفريق في مباراة سيراميكا اليوم، مُعلقاً: "لن أقوم بتسريب أي أخبار عن تشكيل الفريق في مباراة اليوم.. سأحتفظ بكل شىء لنفسي".

وشدد المدير الفني للأهلي على أن لاعبي الفريق الدوليين عانوا من رحلة شاقة مع منتخب مصر خلال رحلة موريتانيا الأخيرة، موضحاً أنه يقوم بتجهيز اللاعبين لخوض بطولة السوبر المصري بجدية، رفضاً منح وعود عن الفوز بالسوبر المصري قائلاً، "خلال مسيرتي الكروية أعتدت عدم منح وعود بشأن التتويج ببطولة لأن أي فريق قد يتعرض لظروف وعوامل خارجية تحول دون التتويج بالبطولات".

على الجانب الأخر أكد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، قدرة فريقه على التتويج ببطولة السوبر المصري التي تقام في الإمارات خلال يومي 20 و24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا، مُشيراً إلى أن الزمالك ذهب للإمارات من أجل المنافسة على اللقب .

وأضاف جوميز، فى المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك و بيراميدز المقرر لها اليوم، الأحد، في بطولة السوبر المصري، "جميع الفرق التي تُشارك في البطولة قادرة على التتويج باللقب.. سنلعب اليوم مع فريق قوي للغاية، من أقوى الفرق في مصر وأفريقيا، لديه لاعبون أقوياء يمتازون بالسرعة وبالمهارات، لكن لديهم أيضاً نقاط ضعف.. شأنه شأن أي فريق كرة قدم".

وأوضح جوميز أن الزمالك لديه توازن في القائمة، وهناك بديل لأي لاعب يغيب عن الفريق، وشدد على أن نبيل عماد دونجا تعرض لإصابة مع المنتخب ويخضع لبرنامج علاجي حالياً، ولكنه لن يتواجد مع الفريق في لقاء اليوم.

وتابع المدير الفني أن أي لاعب سيشارك سيؤدي المطلوب منه في اللقاء، وأشار إلى أن الزمالك خاض عدة تجارب ودية جيدة قبل الاستعداد لبطولة السوبر المحلي.

وأوضح أن الزمالك سيخوض بطولة مهمة جداً وسيبدأ مشواره امام فريق من أقوى الفرق الموجودة بالدوري، وأكد أن فريقه أغلق ملف السوبر الأفريقي ويركز في السوبر المحلي وشدد على أن الفريق سيبذل قصارى جهده في الفترة الحالية للفوز بالسوبر المحلي.

وتابع جوميز قائلاً، "الجميع ينتظر عودة أحمد فتوح للملعب لأنه لاعب مميز، والكرة عندما تصل لقدم فتوح تبتسم لأنه لاعب جيد، ولاعب"شارع" يجيد اللعب فى مساحات ضيقة، وأتمنى أن يتخلى عنه الحظ السيئ قريباً"، مضيفاً، "التفاصيل الصغيرة هي التي ستحسم نتيجة مباراة بيراميدز اليوم، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز".

وأوضح المدير الفني أن ما يريده هو الفوز اليوم في لقاء بيراميدز، وبعدها سيفكر في المنافس الذي سيواجهه بعد ذلك، ويجب أن يكون التركيز في لقاء اليوم، مؤكداً أن بيراميدز يمتلك قائمة متوازنة جداً، ولديه مجموعة مميزة من اللاعبين في كافة الخطوط، وبالطبع لديهم نقاط ضعف مثل كل الفريق والزمالك سيسعى لاستغلالها.

واليوم يلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا وبيراميدز ضد الزمالك في نصف النهائي، ويتأهل الفائز من المباراتين للنهائي، بينما سيلعب الفريقان الخاسران على الميدالية البرونزية في مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.