انت الأن تتابع خبر عمر العبداللات يطلق أغنيته الجديدة أردن الكرامة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أطلق الفنان عمر العبداللات أغنيته الجديدة بعنوان "أردن الكرامة"، والتي تحمل كلمات من تأليف شاعر أردني وتوزيع موسيقي لوايل الشرقاوي.

تتناول الأغنية معاني الولاء والانتماء التي يشعر بها الأردنيون تجاه وطنهم وقائدهم، وتعبر عن فخرهم بأردنيتهم وتضامنهم في جميع الظروف. كما تدل كلمات الأغنية على التفاف الأردنيين حول مليكهم، مؤكدين وقوفهم بجانبه في السراء والضراء.

بدأ عرض الأغنية "أردن الكرامة" عبر القناة الرسمية لصوت الأردن للفنان عمر العبداللات على موقع "يوتيوب"، بالإضافة إلى بثها على الإذاعات الأردنية والعديد من التطبيقات الموسيقية .