أحمد جودة - القاهرة - بعد واقعة حفل الإسكندرية وصلة شعر من مفيدة شيحة للفنان تامر حسني

أشادت الإعلامية مفيدة شيحة، بموقف المطرب تامر حسني مع جماهير حفلته الأخيرة في محافظة الإسكندرية، التي حدث فيها العديد من حالات الإغماء بسبب سوء التنظيم، مشيرة إلى أن الفنان تامر حسني ساعد بعض من الشباب في الغناء معه على المسرح في هذا الحفل.

الإعلامية مفيدة شيحة



تصريحات مفيدة شحية عن تامر حسني من خلال برنامج "الستات"

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار مساء اليوم الأحد، أن تامر حسني قرر إلغاء الحفل بعد تجاوز عدد الحضور 100 ألف خوفًا على الجماهير الحاضرة للحفل، بسبب عدد الجماهير الضخم.

وتابعت مفيدة شيحة:

"عشان كده هو نجم الجيل ومش من فراغ تعامل تامر حسني مع جمهوره في الحفل الأخير، تدافع وحالات إغماء.. ما حدث في حفل تامر حسني بمحافظة الإسكندرية، وموقف تامر حسني مع الجماهير لهذا الحفل في منتهى الاحترام والروعة"

تفاصيل ومواعيد برنامج الستات

ومن الجدير بالذكر أن برنامج الستات يأتي من تقديم كلًا من الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة عبر قناة النهار 1 في أيام الاربعاء والخميس والجمعة من كل إسبوع، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا، ويعمل برنامج الستات على تسليط الضوء على العديد من القضايا الهامة التي تخص المجتمع المصري بشكل عام، ليس هذا فقط بل يحرص صناع البرنامج على إستضافة بعض من المشاهير في مجالات متعددة ومختلفة، ويتميز البرنامج بفقرة المطبخ أيضًا.