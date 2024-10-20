عايدة فهمي تنضم لقائمة أبطال مسلسل حكيم باشا

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أحمد جودة - القاهرة -

انضمت الفنانة عايدة فهمي، لقائمة أبطال مسلسل حكيم باشا، الذي يعكف فريق العمل على تصويره حاليا، والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2025.

أبطال مسلسل حكيم باشا لـ مصطفى شعبان



مسلسل حكيم باشا من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي بقيادة المنتج تامر مرسي. ويشارك في بطولته مصطفى شعبان، الذي يخوض لأول مرة تجربة الدراما الصعيدية، إلى جانب دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، منذر رياحنة، وهاجر الشرنوبي.

قصة مسلسل حكيم باشا



تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، ويتناول العديد من القضايا المعاصرة، بما في ذلك تجارة الآثار. وقد بدأ فريق العمل تصوير المشاهد الأولى بالديكور الأساسي، حيث جمعت المشاهد بين مصطفى شعبان ومنذر رياحنة.

آخر أعمال عايدة فهمي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال عايدة فهمي مسلسل صيد العقارب، والذي حاز على إعجاب الجمهور،



وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم غادة عبد الرازق، ورياض الخولي، وأحمد ماهر، وسيمون، وعايدة فهمي، وأحمد سعيد عبد الغني، ومحمد علاء، وميار الغيطي، وأحمد ماجد، وسامي مغاوري، ومنال سلامة، وعفاف رشاد، ومحمد نجاتي، ومحمود عبد المغني، ومحمد علي رزق، وعماد صفوت، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.