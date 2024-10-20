بعد تصدرها الترند... تعرف على أبرز المعلومات عن مي حلمي



القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت اسم الإعلامية مي حلمي تريند محركات بحث جوجل، فور ظهورها بودكاست المايك والقلم مع الإعلامي عبد العزيز احمد.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المعلومات عن مي حلمي

تمكنت الإعلامية مي حلمي خلال السنوات القليلة الماضية، بتحقيق شعبية كبيرة في الوسط الرياضي المصري، مما جعل الكثير من الجماهير يبحثون بشكل دائم ومستمر للاطلاع على أخبارها بشكل مستمر، وكافة التفاصيل المرتبطة بحياتها الشخصية.

أبرز المعلومات عن مي حلمي



ولدت مي في 18 فبراير 1990 بمدينة القاهرة، ثم تخرجت من معهد الفنون المسرحية.

وعملت في بداية مشوارها، كمرشدة سياحية، قبل أن تتجه إلى المجال الإعلامي وتقديم البرامج.



وبدأت مي حلمي مشوارها الإذاعي، في عام 2013، عبر تقديمها برنامج حلمي مع مي حلمي، بالإضافة إلى تقديمها برنامج متسمعش عبر راديو 9090.

كما قامت حلمي بتقديم العديد من البرامج الرياضية، على شاشات التليفزيون، حيث عملت في قناة النهار رياضة، قناة أون تايم سبورت، بالإضافة إلى العمل في قناة الحدث اليوم وتقديم برنامج "الحكم".



وارتبطت مي حلمي من المطرب محمد رشاد بعد قصة حب جمعت بينهما، مما جعلهم يعلنون عن حفل الزفاف، الذي كان من المقرر أن يكون في أكتوبر 2018، لكن قبل حفل الزفاف بوقت قصير، حدث خلاف بين الثنائي مما أدى إلى انفصاله قبل الحفل بأيام قليلة ثم عادوا مرة ثانية وانفصلوا.