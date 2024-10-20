القاهرة - محمد ابراهيم - إيهاب فهمي يعلن عن إنتهاء تصوير مسلسل "برغم القانون"

أعلن الفنان إيهاب فهمي عبر حسابه على فيسبوك عن إنتهائه من تصوير مسلسل "برغم القانون" المسلسل الذي أحدث ضجة كبيرة في الآونة الماضية، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.



منشور إيهاب فهمي عبر فيس بوك

قام إيهاب فهمي بمشاركة جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مجموعة من الصور تجمعه بأبطال مسلسل برغم القانون، وعلق من خلال خاصية "الكابشن":

الحمدلله فركش مسلسل برغم القانون الحمدلله على النجاح مبروك لكل زملائي لكل كرو العمل مبروك لكل الناس فردا فردا مبروك لكل الناس خلف الكاميرا إلى بيتعبوا عشان ننجح

شكرا الشركة المتحدة

شكرا فنون مصر".



كما حرص إيهاب فهمي على توجيه الشكر لكل صناع وأبطال المسلسل من خلال منشوره عبر فيس بوك.

منشور الفنان إيهاب فهمي



قصة مسلسل برغم القانون



ينتمي مسلسل برغم القانون إلى فئة الأعمال الدرامية الإجتماعية الشيقة والذي تدور قصته حول ليلى التي تقوم بتجسيد شخصيتها الفنانة إيمان العاصي وهى محامية من الطبقة المتوسطة ومتزوجة من رجل يدعى أحمد والذي يقوم بتجسيد شخصيته الفنان محمد القس ولديهما ثلاثة أطفال، ومع تصاعد أحداث العمل يختفي أحمد فجأة من حياة زوجته وأولاده، وتشكف أحداث العمل أنه إسمه الحقيقي أكرم وهو متزوج في الأصل من بيريهان والذي تسبب في إصابة شقيقها في عينه بعاهة مستديمة والذي يجسد شخصية شقيقها هو الفنان هاني عادل، وصدر حكم المحكمة ضده، مما دفعه إلى الهروب لـ بورسعيد حتي يسقط الحكم من عليه، وكلفه ذلك 10 سنوات كاملة وطوال هذه السنين تعرف على ليلى وتزوجها، وتدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل برغم القانون



يشارك في بطولة مسلسل برغم القانون نخبة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنانة إيمان العاصي، رحاب الجمل، محمد القس، محمد محمود عبد العزيز، عايدة رياض، بتول الحداد، وليد فواز، هاني عادل، فرح يوسف، جوري بكر، الطفل سليم يوسف، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام.