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أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس: انخفاض الحرارة اليوم الأحد وتحذيرات من شبورة مائية

حالة الطقس: انخفاض الحرارة اليوم الأحد وتحذيرات من شبورة مائية.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم، الأحد 20 أكتوبر 2024، مشيرة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد بسبب تأثير منخفض جوي.

حالة الطقس: انخفاض الحرارة اليوم الأحد وتحذيرات من شبورة مائية

وتوقعت الهيئة أن يكون الطقس معتدلًا في بداية الليل ومائلًا للبرودة في نهايته وفي ساعات الصباح الأولى، مع أجواء مائلة للحرارة نهارًا على مناطق الشمال بما في ذلك القاهرة الكبرى، بينما يكون حارًا على مناطق الجنوب.

الظواهر الجوية والتحذيرات

نبهت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية في الصباح على بعض الطرق المتجهة إلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، داعية السائقين إلى توخي الحذر.

أما الرياح، فمن المتوقع أن تنشط بشكل معتدل على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، وكذلك في جنوب الصعيد، مع احتمالية نشاطها في باقي المناطق.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

بالنسبة للبحر المتوسط، فإن حالته تتراوح بين الخفيفة والمعتدلة، حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى مترين، مع رياح شمالية شرقية. أما البحر الأحمر، فيكون معتدلًا بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 إلى مترين ورياح شمالية غربية.