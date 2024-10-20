وزارة الثقافة تدشن فعاليات الدوري الثقافي لطلاب المعاهد الأزهرية بأسيوط

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبالتعاون مع الأزهر الشريف، دشنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، السبت، أولى فعاليات الدوري الثقافي لطلاب المعاهد الأزهرية تحت عنوان "فن..ثقافة.. تميز.. إبداع"، بمقر الإدارة التعليمية الأزهرية بمنفلوط، بمحافظة أسيوط.

فعاليات الدوري الثقافي لطلاب المعاهد الأزهرية

شهد الفعاليات ضياء مكاوي، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، د.على محمود، رئيس الإدارة المركزية بمنطقة أسيوط الأزهرية، والنائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف والمثقفين.

استهل رئيس الإقليم، حديثه ناقلا تحيات نائب رئيس الهيئة للحضور، وعرض الجهود التي تقدمها الثقافة في المبادرة الرئاسية بداية جديدة وعن اعتزازه بالتعاون مع الأزهر الشريف ومؤسسات الدولة للوصول بالخدمات كافة للمواطنين بجميع المحافظات.

كما أعرب عن سعادته بتواجده وسط نخبة من الأدباء والمبدعين والطلاب المتميزين، متمنيا نجاح التجربة وتعميمها بمراكز المحافظة.

من ناحيته، أشاد رئيس الإدارة المركزية بمنطقة أسيوط الأزهرية، بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الثقافة، الأمر الذي يساعد على خلق بيئة ثقافية فنية محفزة للإبداع والابتكار بين الشباب.

لجنة التحكيم

هذا وقد شهد اليوم الأول مسابقة ثقافية بين طالبات معهدي أم القصور والحواتكة، قدمها الشاعر محمد أبو شناب، رئيس نادي أدب ثقافة منفلوط، بحضور لجنة التحكيم المكونة من الشاعر بهاء توفيق مدير بيت ثقافة منفلوط، الأديب شعبان المنفلوطى، ورجب سليمان، موجه المكتبات بالإدارة التعليمية الأزهرية، وانتهت المسابقة بفوز طالبات المعهد الأول.

فقرات فنية

كما تخلل اليوم فقرات فنية تضمنت إلقاء شعر، وغناء وإنشاد، بمشاركة عدد من الفتيات المتميزات، واختتم بفقرة اكتشاف مواهب في مجالي الرسم والتمثيل.

فعاليات الدوري الثقافي تقام بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة أسيوط وبيت ثقافة منفلوط، يومي السبت والأربعاء أسبوعيا بمشاركة 8 معاهد أزهرية، ومن المقرر أن تستمر حتى 13 نوفمبر المقبل، على أن تختتم باحتفالية ينظمها بيت ثقافة منفلوط بجمعية هيئة الشبان العالمية في اليوم التالي.

