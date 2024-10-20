تامر فرج يعلق على تعذيب الحيوانات بكلية الطب البيطري: "هل هي صدفة أم حكمة إلهية؟"



القاهرة - محمد ابراهيم - أثار الفنان تامر فرج موجة من التعاطف والغضب بعدما عبّر عن رأيه في قضية تعذيب الحيوانات بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، والتي انتشرت صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في منشور عاطفي على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ربط فرج بين الشهرة التي نالها كلب مصري بعد تسلقه الهرم الأكبر وبين ما وصفه بالمعاناة التي تتعرض لها الحيوانات خلال التجارب المعملية.

تعليق تامر فرج على الصور المنتشرة

أوضح فرج أن انتشار الصور التي توثق الاستخدام القاسي للحيوانات في كلية الطب البيطري جاء في وقت تزامن مع تصدر خبر كلب مصري "بلدي" عناوين الصحف العالمية بعد تسلقه قمة الهرم الأكبر.

وطرح تساؤلًا عن سبب هذه الشهرة المفاجئة للكلب، قائلًا: "هل من قبيل الصدفة أن يجعل الله هذا الكلب الآن بهذه الشهرة؟! أم لكي يتكلم بصوت إخوته المعذبين في كلية الطب البيطري؟!".

رسالة واضحة للمتسببين في المعاناة

وأشار فرج إلى ما اعتبره تدبيرًا إلهيًا يكشف الحقيقة أمام العالم، قائلًا: "هل دي حكمة ربك سبحانه أن يحتفي العالم بهذا الكلب متسلق الهرم وجاذب السياحة لمصر حتى يرى أصحاب البصيرة المعدومة، ويدرك من ختم على قلوبهم بختم القسوة فداحة ما تجنيه أيديهم في كلية من المفترض أن تكون عظيمة؟".

صرخة باسم الحيوانات المعذبة

في ختام منشوره، وجه تامر فرج رسالة قوية لكل من يتعامل مع الحيوانات بقسوة، معتبرًا أن شهرة هذا الكلب ليست فقط إنجازًا دعائيًا لمصر، بل هي "صرخة باسم كل بني جنسه وكل حيوان يشاركنا هذه الأرض".