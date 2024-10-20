في عيد زواجهما.. محمد كارتر يوجه رسالة لشيماء سيف

القاهرة - محمد ابراهيم -

وجه المنتج محمد كارتر، رسالة إلى الفنانة شيماء سيف، بمناسبة عيد زواجهما، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

رسالة المنتج محمد كارتر

حيث شارك المنتج محمد كارتر منشور عبارة عن صورة له برفقة شيماء سيف، وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وانتي مراتي وبنتي وحبيبتي"، ولقد أجابت عليه شيماء سيف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” قائلة: “و انت طيب يا حبيبي وربنا ميحرمنيش منك”.

رسالة محمد كارتر إلى شيماء سيف بمناسبة عيد زواجهما

رد الفنانة شيماء سيف على رسالة محمد كارتر

آخر أعمال الفنانة شيماء سيف

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال شيماء سيف، هو مسلسل "ديبو"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي، حول الشاب المستهتر "ديبو" الذي يضطر للعمل في أحد الفنادق، عن طريق مكتب توظيف، كي يوفر مال ليسدد ديونه، لكنه يُصدم عندما يعرف أن الفندق خاص بالحيوانات، ليدخل في مواقف لم تكن في الحسبان.

أبطال مسلسل "ديبو"

يشارك في بطولة مسلسل "ديبو" نخبة من النجوم أبرزهم: "أحمد عبد الحميد مع محمد أنور، هاله فاخر، رشدي الشامي، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي ومحمد العظيم، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد عبد الوهاب.



كما تحضر الفنانة شيماء سيف، للدراما رمضان 2025 بمسلسل "إش إش" الذي يشارك في بطولته كلًا من: "مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، دينا، طارق النهري، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، عصام السقا، وغيرهم من النجوم الذين يشاركو في العمل، ويعد المسلسل من تأليف وإخراج: محمد سامي.



كما حلت الفنانة شيماء سيف، كضيفة شرف في فيلم "ري ستارت"، الذي شارك في بطولته كلًا من: "تامر حسني، وهنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق".