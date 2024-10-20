إيمان رجائى: لو هعمل مسرحية توصف حياتي هسميها "محاربة" (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة إيمان رجائى فى تصريحات خاصة للفجر الفنى عن سعادتها العارمة بتواجدها ضمن أعضاء لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية للدورة السابعة.

الفنانة إيمان رجائى ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

و كشفت عن كواليس المهرجان وتجهيزاته قائلة "الحقيقة كل القائمين على المهرجان قاموا بجُهد عديد للغاية، وفى بعض الأحيان كُنا لا نستطيع الذهاب إلى منزلنا أو النوم حتى ليظهر المهرجان بشكل لائق ".



ووجهت بالشكر للقائمين على المهرجان وشُركاء النجاح " كل الشكر والتقدير للنقيب المهن التمثيلية، وللشركاء النجاح الشركة المتحدة وجميع الشركاء وهذه الدورة مميزة للغاية ".



وأشارت أن " مهرجان المسرح القومى ومهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح يستكمل بعضهم البعض وليس منافسة".

وأردفت حديثها على حاجة المسرح بالاهتمام أكثر مثل ما يحدث الآن.

و استطردت إذا قُمت بتمثيل مسرحية توصف حياتى ستكون بإسم " محاربة "، ولو هختار أغنية تصف حياتى ستكون أغنية " أغلى من حياتى".

و فى سياق متصل كشفت عن أعمالها القادمة قائلة " أشارك فى مسرحية " الملك لير " للدكتور يحيى الفخرانى" وأقرأ عمل سينمائى ولكنى لم أستقر حتى الآن.

