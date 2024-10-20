نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح فريق الأهلي في تحقيق انتصار مثير على سيراميكا كليوباترا، حيث سجل هدفين مقابل هدف واحد، ليضمن مقعده في نهائي بطولة السوبر المصري لموسم 2024-2025.

وضرب النادي الأهلي موعدا مع الغريم التقليدي نادي الزمالك في المباراة النهائية التي من المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

في المقابل، تأهل الزمالك بعد انتصاره على بيراميدز بركلات الترجيح، حيث انتهت المباراة بالتعادل واحتكم الفريقان إلى الركلات التي أسفرت عن فوز الزمالك 5-4.

موعد المباراة

من المحدد أن تقام مباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

القنوات الناقلة

سيتم بث المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، بالإضافة إلى قنوات أبو ظبي الرياضية، وكذلك قناة mbc مصر.

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