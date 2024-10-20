نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| كولر: سعيد بالتأهل للنهائي.. وأداء الأهلي في السوبر الإفريقي خيب آمالنا ونسعى للتعويض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبّر مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، عن ارتياحه لفوز فريقه على سيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر المصري، مما أتاح لهم فرصة مواجهة الزمالك في النهائي.

وأكد كولر أن الانتصار في هذه المباراة كان ضروريًا لتأمين مكانهم في النهائي والمنافسة على اللقب، خاصة بعد خسارة السوبر الإفريقي.

تصريحات مارسيل كولر بعد التأهل لنهائي السوبر

وفي المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة، أوضح كولر أن فريقه مستعد لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن اللقاء سيكون تحديًا صعبًا.

كما أوضح أن لاعبي الأهلي ليسوا في حاجة إلى دعم نفسي لاستعادة مستواهم بعد الأداء غير المقنع في الفترة الأخيرة، بل هم بحاجة إلى تقديم أفضل ما لديهم على أرض الملعب. وأضاف أن الفريق يضم لاعبين كبار، وإذا كانوا في حالة تركيز عالية، سيحدثون الفارق.

كما أكد كولر أن أداء الفريق في السوبر السابق ضد الزمالك لم يكن بالمستوى المطلوب، وأن ملعب نادي الجزيرة شهد انتصارات سابقة، لكنه يعتبر ذلك غير كاف لضمان الفوز في الديربي بنهائي السوبر المصري. وأشار إلى أن الفريق يبذل قصارى جهده للفوز في كل مباراة.

وتحدث كولر عن خيبة الأمل التي شعر بها الفريق بعد خسارة السوبر الإفريقي، خاصة أن المباراة وصلت إلى ركلات الترجيح، مؤكدًا رغبة اللاعبين في إسعاد الجماهير.

وأعرب عن أمله في تحسين الأداء في نهائي السوبر المقبل، مشيرًا إلى أن الطقس الحار في الإمارات أثر على اللاعبين، لكنه لم يكن السبب الوحيد للإصابات، حيث عانى عمر من كدمة استدعت تغييره.

أما بالنسبة لعدم مشاركة أشرف داري، فقد أوضح كولر أن اللاعب لا يزال يعاني من إصابة وورم، ويجب أن يكون في حالة جيدة بنسبة 100% قبل العودة للمشاركة مع الفريق.