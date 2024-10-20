نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العقدة تستمر.. أيمن الرمادي يفشل في فك شفرة الأهلي للمباراة الخامسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمر النادي الأهلي في تعزيز تفوقه على أيمن الرمادي، مدرب سيراميكا، بعد تحقيق الفوز عليه بهدفين مقابل هدف في مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري، التي أقيمت مساء اليوم على استاد محمد بن زايد في الإمارات.

نتائج سلبية للرمادي ضد الأهلي

سجل أيمن الرمادي رقمًا سلبيًا جديدًا في مواجهاته ضد الأهلي، حيث خسر في جميع المواجهات الخمس التي جمعته بالفريق الأحمر، وكانت نتائج هذه المباريات كالتالي:

الأهلي 3 / 0 أسوان

الأهلي 2 / 1 سيراميكا

الأهلي 1 / 0 سيراميكا

الأهلي 4 / 1 سيراميكا

الأهلي 2 / 1 سيراميكا

إحصائيات الرمادي أمام الأهلي:

عدد المباريات: 5

عدد الهزائم: 5

الأهداف المسجلة: 3

الأهداف المستقبلة: 12

تأهل الأهلي إلى النهائي

وتأهل الأهلي بصعوبة إلى نهائي بطولة السوبر المصري بفضل أهداف طاهر محمد طاهر، الذي سجل هدفين، بينما أحرز فخري لاكاي هدف سيراميكا.

وسيتقابل الأهلي في المباراة النهائية مع الزمالك، الذي تأهل بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح، في مواجهة مرتقبة بين قطبي الكرة المصرية.

من المقرر أن يُقام نهائي البطولة بين الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.