نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري السعودي: الهلال يؤكد صدارته ورونالدو يمنح النصر نقاط الديربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، التي شهدت انتصار النصر على الشباب في ديربي العاصمة وصعود الرياض إلى المركز الرابع في جدول الترتيب واستمرار الهلال في صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة في الجولات الـ7.

وكانت انطلاقة الجولة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، حين تمكن فريق الأهلي من كسب نقاط مضيفه الخليج بعد الفوز بثلاثية نظيفة في مباراة تألق فيها المهاجم الإنجليزي إيفان توني بتسجيليه هدف ومساهمته في آخر، فيما أكد الهلال على ريادته لجدول الدوري بعد تغلبه على الفيحاء بهدفين دون مقابل، في مباراة احتفى فيها الهلال على ملعبه "المملكة أرينا" بمرور 67 عامًا على تأسيسه، وفي ديربي الرياض انتزع النصر فوزًا مثيرًا وهامًا على الشباب بهدفين لهدف، إذ شهدت المباراة ركتلي جزاء لكلا الفريقين في الوقت بدل الضائع سجل البرتغالي رونالدو الأولى وأضاع المغربي حمد الله الثانية.

واستمرت منافسات الجولة في يومها الثاني حينما طغى التعادل الإيجابي 2-2 في مباراتي الرائد والوحدة التي استضافها ملعب نادي الرائد في بريدة، وضمك والتعاون التي أقيمت على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، في حين تمكّن الاتحاد من تسجيل فوز كبير على حساب ضيفه القادسية بثلاثة أهداف لهدف، في مباراة جرت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، إذ أتسم اللقاء بطابع السرعة والندية من الطرفين.

وفي منافسات اليوم الأخير من الجولة السابعة، بحث فريقا الفتح والأخدود عن الهروب من مناطق الهبوط من خلال مواجهتهما التي جمعتهما على ملعب نادي الفتح بالأحساء، حيث أنهى التعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين المواجهة وتقاسما نقاط المباراة، بينما واصل الرياض نتائجه المميزة وصعوده للمراكز المتقدمة بجدول الترتيب بعد حصده نقاط مواجهته أمام مضيفه الأخدود بهدف نظيف في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، واختتمت مباريات الجولة بلقاء الاتفاق أمام ضيفه العروبة في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الاتفاق بالدمام، حيث أسهم تألق الإسباني تيو نجم العروبة في قلب تأخر فريقه إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين بعد تسجيله هدفين منها.

ومع نهاية سابع جولات "روشن"، واصل الهلال الصدارة بـ 21 نقطة، والاتحاد وصيفًا بـ 18 نقطة، والنصر ثالثًا بـ17، يليه الرياض رابعًا بـ 13، ثم الشباب خامسًا بـ 12 نقطة، والتعاون في المرتبة السادسة بـ11 نقطة، والأهلي سابعًا بـ10 نقاط، والقادسية ثامنًا بـ10 نقاط كذلك، وحل الاتفاق تاسعًا بـ 10 نقاط، والعروبة عاشرًا بـ بنفس النقاط، والرائد الحادي عشر بـ 8 نقاط، وضمك الـ 12 برصيد 7 نقاط، ثم الخليج الثالث عشر بـ 7 نقاط، والوحدة الـ 14 بـ 6 نقاط، والخلود في المرتبة الـ 15 بـ 5 نقاط، فيما حل الفيحاء في المرتبة الـ 16 بـنفس النقاط، يليه الأخدود الـ 17 بـ 4 نقاط، ثم الفتح متذيل الترتيب برصيد بأربع نقاط كذلك