بعد تصريحاته عن الزواج .. خالد الصاوي يتصدر ترند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر الفنان خالد الصاوي ترند جوجل وذلك بعد نصائحه للإعلامية ياسمين عز بسبب حديثها عن العلاقات.

وأضاف خالد الصاوي في تصريحات تلفزيونية:' أنا تزوجت متأخر وأنا عندي 48 سنة، وكنت فاكر إني كونت رؤية وفاهم عن العلاقات بين الراجل والمرأة والزواج من اصحابي، لكن الموضوع مختلف تمامًا، هي سنة واحدة كفيلة تغير كل أفكارك، وتكتشفي إنك مكنتيش تعرفي حاجة، وخليني أقولك نصيحة، بلاش تخدك الجلالة أوي في أفكارك، راجعي أفكارك عشان متتصدميش بالواقع

واختتم خالد الصاوي: الجواز مختلف ومعلوماتك عن الراجل دلوقتي هتختلف لما تتجوزي وتكتشفي أنه بيقعد مع أصحابه كتير وبيكذب عليكي كذب أبيض لما تسأليه كان فين، سنة واحدة بس جواز هتخليكي تغيري رأيك خالص.