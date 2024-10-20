نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض الحرارة...الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس الأحد 20 أكتوبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد 20 أكتوبر 2024، متوقعة استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، حالة الطقس في مصر، مشيرة إلى إن البلاد تشهد في الفترة الحالية، انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وذلك بسبب تأثرنا بمنخفض جوي.

حالة الطقس الأحد

وتوقعت الأرصاد، حالة الطقس غدا، مشيرة إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارًا على جنوب البلاد.



الظواهر الجوية الأحد 20 أكتوبر 2024

كما لفتت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، إلى حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الأحد 20 أكتوبر 2024، وجاءت كالآتي:

شبورة مائية

حذرت هيئة الأرصاد من تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، لذلك نصحت السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

الشبورة المائية

نشاط الرياح

وتابعت الهيئة بإن رياح معتدلة تنشط على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، بينما تنشط أحيانًا على باقى أنحاء البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.



حركة البحر

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 20 أكتوبر 2024