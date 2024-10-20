نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير أذربيجان بالقاهرة: لدينا 60 اتفاقية للتعاون مع القاهرة في مجالات السياحة والزراعة والصناعة والطاقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور الخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، في اللقاء الذي نظمته لجنة الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة وكيل النقابة حسين الزناتي.

وقال إن العلاقات الوطيدة التي تربط بين القاهرة وباكو، ضاربة بجذورها وقديمة قدم التاريخ، وهي مرتبطة بعلماء مصريين وآذريين استقروا في مصر، وازدهرت العلاقات بقوة حديثا؛ حيث شارك مهندسون من بلادنا في مشاركة إخواننا المصريين في بناء السد العالي.

وأضاف السفير الأذري بالقاهرة أن العلاقات المتميزة للغاية بين بلدينا أخذت قوة دفع غير عادية من تكرار زيارة قيادتي البلدين السياسية؛ حيث أن الزيارة الأولى للرئيس السيسي إلى باكو العام الماضي، شكّلت قوة دفع كبيرة للعلاقات، وتبعها منذ شهور قليلة زيارة الرئيس الهام علييف إلى القاهرة؛ حيث تشهد العلاقات بين القاهرة وباكو تطابقًا كبيرًا في وجهتي نظر البلدين حيال كافة القضايا الإقليمية والدولية، خاصة القضية الفلسطينية، وأكد أن بلاده تطالب بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية؛ حيث كانت ومازالت باكو تسعى وتطالب بنشر السلام والتسامح في الشرق الأوسط والعالم، ونحن ومصر متشابهان في أمور كثيرة؛ حيث أن جزءًا من بلادنا كانت محتلّة لفترة من الزمن، واستطعنا أن نحررها بعد ان كان لدينا أكقر من مليون لاجيء.

وتابع: “في مجال التعاون الاقتصادي بين أذربيجان ومصر، أوضح أن هناك أكثر من 60 اتفاقية تعاون في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، وسنضاعف التبادل التجارى بيننا التي لا تتجاوز 36 مليون دولار الان ونتطلع إلى تبادل الزيارات بين رجال الاعمال في البلدين الشقيقين”.

وأشار السفير بولوخوف إلى أن أذربيجان تتطلّع للاستفادة من خبرة مصر في تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop 27؛ وذلك للاستفادة منها في تنظيم بلاده لقمة المناخ، وذلك ضمن إطار العلاقات الأخوية والصداقة والشراكة في كل المجالات؛ حيث يعقد المؤتمر في نوفمبر القادم بحضور أكثر من 50 دولة، وبمشاركة أكثر من 10 آلاف شخص وهو يعد التجمع الأكبر في بلاده، لذا تم تجهيز ستاد باكو الدولي لاستقبال الوفود المشاركة.

وبالنسبة للمشاركة المصرية في فعاليات المؤتمر الدولي الهام، أكد السفير الأذري بالقاهرة، وجود دعوة خاصة من الرئيس الهام علييف رئيس الجمهورية إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور الطيب شيخ الأزهر، وعددٍ من الوزراء للمشاركة في المؤتمر.

وكشف سفير أذربيجان بالقاهرة النقاب، عن أن بلاده ومع أنها لا تساهم بشكل كبير في التلوث والانبعاثات الكربونية، إلا أنها وتشجيعًا لدول العالم الأخرى في الاقتداء بها في حماية المناخ بخفض الانبعاثات من الكربون، بنسبة تزيد عن 30%، وتساهم كذلك في مساعدة العديد في دول العالم في إطار التحول للطاقة الجديدة والمتجددة، وتقليل استخدام الكربون للحفاظ على البيئة؛ حيث تعد أذربيجان من الدول السبّاقة في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.

يذكر أن اللقاء الذى أداره حسين الزناتب وكيل النقابة، قد شارك فيه الدكتور سيمور نصيروف رئيس الجالية الأذرية بالقاهرة، الذي تحدث عن نشاط الجالية في دعم التعاون الثقافى بين البلدين، والدكتورة غادة جابر خبيرة العلاقات الدولية بالقاهرة.