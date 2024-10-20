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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق الكرة الإنجليزية لمتابعة مباريات الجولة الثامنة من مباريات الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي الذي يتنافس فيه الكثير من نجوم الكرة العالمية على تسجيل الأهداف والمنافسة على لقب هداف البريميرليج في الموسم الحالي.

تمكن النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي من احتلال صدارة جدول هدافي البريميرليج بعد الجولة الثامنة برصيد 10 أهداف وجاء برايان مبيومو نجم برينتفورد وكول بالمر نجم تشيلسي في المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 6 أهداف.

يحتل المصري محمد صلاح نجم ليفربول المركز السابع برصيد 4 أهداف حتى الآن.

نجح إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي في التتويج بلقب هداف البريميرليج في الموسم الماضي برصيد 27 هدف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024-2025 قبل لقاءات اليوم

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن..

1 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 10 أهداف

2 - برايان مبيومو - برينتفورد - 6 أهداف

3 - كول بالمر - تشيلسي - 6 أهداف

4 - لويس دياز - ليفربول - 5 أهداف

5 - أولي واتكينز - أستون فيلا - 5 أهداف

6 - داني ويلبيك - برايتون - 5 أهداف

7 - محمد صلاح - ليفربول - 4 أهداف

8 - كاي هافيرتز - آرسنال - 4 أهداف

9 - جون دوران - أستون فيلا - 4 أهداف

10 - نيكولاس جاكسون - تشيلسي - 4 أهداف

11 - نوني مادويكي - تشيلسي - 4 أهداف

12 - كريس وود - نوتنجهام فورست - 4 أهداف

13 - راؤول خيمينيز - فولهام - 4 أهداف

14 - ليام ديلاب - إيبسويتش تاون - 4 أهداف