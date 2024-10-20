انت الأن تتابع خبر عبد الرحمن فيصل لاعب يد الاهلي: كنا نستحق التتويج ببطولة إفريقيا أبطال الدوري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبر عبد الرحمن فيصل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الاهلي، عن سعادته بفوز الفريق ببطولة إفريقيا أبطال الدوري، والفوز على فلاورز البنيني في ختام مباريات البطولة.

أضاف عبد الرحمن أن الفريق نجح في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى دولاب بطولات الأهلي، خاصة أن الجميع في الفريق تعاهد على تحقيق لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي.

وأوضح فيصل أن فريق رجال يد الأهلي يستحق التتويج باللقب، بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق، مؤكدًا أنه سعيد للغاية بالهدف الذي سجله في الثواني الأخيرة أمام فريق الزمالك في نصف نهائي البطولة، الهدف سيذكر في التاريخ للجماهير.

وأوضح أن دعم مجلس إدارة النادي والجماهير كان له دور مهم في هذا التتويج، مؤكدًا أن الفريق خاض المباراة الأخيرة أمام فلاورز بروح الفانلة الحمراء، لمواصلة التربع على عرش كرة اليد الإفريقية.