نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: الأهلي يطلب تفريغ كاميرات ملعب الكريكت بالإمارات بسبب واقعة الفيديو المسرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تحركات النادي الأهلي بسبب واقعة الفيديو المسرب من مران الفريق أمس الجمعة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" فاكرين لما انفردنا ان تمرين الاهلي في السعوديه كان مع جوميز ؟ الأهلي حقق في الموضوع ده بس معرفش مين اللي عمل كدا".

وأضاف: "امبارح بقي عرف محمد رمضان ان التمرين تم تصويره مره تانيه فالاهلي طلب من المسؤلين عن الملعب في ابو ظبي التسجيل الخاص بالكاميرات عشان يشوفوا مين الشخص اللي كان بيصور".

وأختتم: "محمد رمضان شاف الجزء المتسرب من التمرين وعارف الكادر اللي اتصور منه التمرين بالتالي إلى بيعمل كده سهل يتعرف".