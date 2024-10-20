نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يكشف توقعاته لمباريات السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علَقَ أسامة عرابي نجم النادي الأهلي السابق، على بطولة كأس السوبر المصري التي ستنطلق اليوم الأحد 20 أكتوبر 2025 بدولة الإمارات.

وتستضيف الإمارات بطولة كأس السوبر المصري في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

تصريحات أسامة عرابي نجم الأهلي السابق

وقال عرابي في تصريحات خلال تصريحات تلفزيونية: كفة الأهلي الأرجح أمام سيراميكا كليوباترا، خاصًة بعد خسارة الأحمر لبطولة كأس السوبر الإفريقي لصالح غريمه التقليدي الزمالك يوم 27 سبتمبر الماضي بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف: الأهلي وسيراميكا كليوباترا قاما بتدعيم صفوفهما بالعديد من الصفقات الصيفية، لكن كفة الأول الأرجح، وسيتأهل للنهائي بنسبة 75%.

وتابع: مباراة الزمالك وبيراميدز خارج التوقعات، ولا يمكن التكهن بنتيجتها، وفرص كلا الفريقين متساوية خاصًة في ظل الحالة المعنوية المرتفعة التي يعيشها الأبيض بعد التتويج بالسوبر الإفريقي على حساب الأهلي، كما أن بيراميدز قام بتدعيم صفوفه بالعديد من اللاعبين المميزين مثل عبد الرحمن مجدي نجم الاسماعيلي، وصِديق أوجولا نجم سيراميكا كليوباترا، ويوسف أوباما قائد الزمالك، وطارق علاء ظهير أيمن سموحة.