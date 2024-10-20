العالم اليوم - السوبر المصري.. الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره "الغاضبة"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 أكتوبر 2024 08:21 صباحاً - يدخل النادي الأهلي المصري بطولة السوبر المصري للأبطال بحثا عن عدة أمور، على رأسها مصالحة جماهيره الغاضبة نتيجة فقدان وخسارة لقب السوبر الإفريقي للعام الثاني علي التوالي.

وكان الأهلي خسر لقب السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف من ضربة جزاء لزين الدين بلعيد في سبتمبر 2023 بالسعودية، قبل أن يعود ويخسر الفارس الأحمر البطولة ذاتها سبتمبر الماضي بضربات الجزاء أمام الغريم التقليدي الزمالك بعد أن تعادلا إيجابيا 1-1 في المواجهة التي أقيمت بالسعودية ايضا .

وستكون بطولة السوبر المصري للأبطال التي تنطلق، الأحد، حين يستضيف الأهلي نظيره سيراميكا في الدور قبل النهائي صعبة للغاية على الأهلي، نظرا لاهتزاز الثقة بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق والجماهير الغاضبة، بجانب عدم دعم الفريق بصفقات قوية.

ومن المعروف أن الأهلي سيشارك في بطولة السوبر المصري للمرة التاسعة عشر كأكثر فريق يظهر ويتواجد فيها سواء بشكلها القديم أو الجديد منذ انطلاقها عام 2002، ويبحث بطل النسخة الأخيرة وحامل لقب النسخة الأولى، بالشكل الجديد الذي يضم أربعة فرق، عن الفوز باللقب للمرة الـ15 في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية حصولا على البطولة، وكذلك مصالحة الجماهير الغاضبة من خسارة اللقب القاري أمام الزمالك.

وأجرى الأهلي، عقب خسارة لقب السوبر الإفريقي، تعديلات على هيكل قطاع الكرة بتعيين محمد رمضان مديرا رياضيا وإعفاء أمير توفيق من منصبه كمدير للتعاقدات مع تفرغ سامي قمصان لمنصبه كمدرب عام لمارسيل كولر بدلا من الجمع بمنصب القائم بأعمال مدير الكرة.

وفرض محمد رمضان سيطرته الكاملة لإعادة الانضباط المفقود بالفريق حيث أغلق التدريبات ومنع التصريحات الإعلامية والصحفية والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وقرر رفض كل عروض الإعلانات ومنع لاعبيه من حضور أي حفلات اجتماعية.

وأظهرت التدريبات التي خاضها الفريق باستاد مختار التتش أن السويسري مارسيل كولر يميل إلى تغيير نسبي في طريقة اللعب بحيث يتواجد مروان عطية كليبرو أمام قلبي الدفاع وخلف ثنائي وسط الملعب أكرم توفيق وإمام عاشور حتي يتفرع يحيي عطية الله وعمر كمال عبد الواحد للشق الهجومي مع حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.

وكان كولر قرر اصطحاب قائمة الفريق بالكامل إلى أبو ظبي عدا الثلاثي المصاب محمد هاني وعلي معلول وكريم فؤاد، خاصة أن الفريق سيبقي لمدة أسبوع كامل في الإمارات وحين يعود سيكون أمامه أربعة أيام فقط قبل مواجهة العين الإماراتي في دور الثمانية ببطولة الانتركوتنتتال التي ستقام يوم 29 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة.

على الجانب المقابل، يسعي سيراميكا لاستغلال عامل خبرات لاعبيه في تحقيق الإنجاز خلال ظهوره الثاني في بطولة السوبر المصري للأبطال.

ويشارك سيراميكا في النسخة الجديدة من البطولة بصفته بطل كأس رابطة الأندية المصرية في الموسم المنقضي، واستفاد سيراميكا من تغيير شكل المسابقة لتقام بمشاركة أربع فرق بعد أن كانت تقام بين بطلي الدوري وكأس مصر فقط.

وحقق سيراميكا المركز الأخير في ظهوره الأول بالنسخة الماضية التي أقيمت بنهاية ديسمبر 2023 حيث اصطدم أيضا بالأهلي في قبل نهائي البطولة وخسر بهدف نظيف ثم خسر مجددا من بيراميدز في مباراة تحديد المركز الثالث بركلات الجزاء 4-5.

وحرصت إدارة سيراميكا على توفير أقصى درجات الهدوء للفريق حيث سافرت البعثة مبكرا لإقامة معسكر مغلق بأبوظبي وخاضوا مباراة ودية امام الوحدة الإماراتي.

كما أن سيراميكا يملك مميزات أهمها أن مدربه أيمن الرمادي يعرف الأجواء الإماراتية جيداً حيث عمل مدربا لفترات في الأندية هناك.

ويعول الرمادي علي خبرات سعد سمير وكذلك الجزائري أحمد القندوسي وأحمد رمضان بيكهام وهم الثلاثي الذي لعب للأهلي من قبل، بجانب 18 لاعبا جديدا اتم التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية.