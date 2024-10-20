نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي يكشف تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادًا لمواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الأحد، في نصف نهائي السوبر المصري.

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا

وأكد الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن مارسيل كولر استقر على تشكيل فريق الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، والذي سيكون كالتالي: