تسليم 1568 جهازا تعويضيا وسماعة طبية لغير القادرين في الفيوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 01:39 مساءً - أشرفت مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة الفيوم علي قيام جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بتسليم عدد 1568 جهازا تعويضيا وسماعة طبية على مستوى قرى ومراكز المحافظة .

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد علي أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه.

ومن جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية مؤكدًا أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى و المجتمعى فى مصر وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة فى صعيد مصر وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية .

موضحًا أن الجمعية تعمل فى مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عاما مع أكبر شركات توريد الاجهزة التعويضة والأطراف الصناعية ، وأنه مشروع تنموى للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخرين .

مشيرًا الى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الفيوم التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصرالمحتاجين من الأسرالأكثراحتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان على مستوى الجمهورية قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة 16019 جهازتعويضي و7681 سماعه طبية.