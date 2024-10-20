نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية استهدفت منطقة الغبيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة RT في لبنان، مساء اليوم الأحد، بأن الطائرات الإسرائيلية تشن غارات مستهدفة الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، في منطقة الغبيري.

وتأتي هذه الغارات عقب تحذير أطلقته المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري قبل قليل، باستهداف "المراكز الاقتصادية المهمة" التابعة لـ "حزب الله".

‏غارات إسرائيلية عنيفة على عدة بلدات وقرى في جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلامية، ب‏غارات إسرائيلية عنيفة على عدة بلدات وقرى في جنوب لبنان.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية برية محدودة في جنوب لبنان تستهدف البني التحتية لحزب الله، وسط تحليق مكثف للطيران وقصف مكثف بالمدرعات والدبابات على مناطق الجنوب.