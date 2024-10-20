نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء اليوم السبت، مقتل أربعة أشخاص وتسجيل 13 جريحا في حصيلة محدثة لغارة إسرائيلية على بلدة معلول في البقاع الغربي.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن فيه أن "الغارة الإسرائيلية على البقاع الغربي أدت في حصيلة محدثة إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة عشر بجروح".

كما أوضح أنه "بدأ العمل على تحديد هويات أشلاء تم رفعها من مكان الغارة".

وأفادت مراسلة RT في لبنان مساء اليوم السبت بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة استهدفت منطقة الشويفات في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما استهدفت غارة عنيفة مبنى في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ نهاية سبتمبر الماضي غارات جوية مستهدفا مجمل قرى جنوب وشرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، فيما يواصل مقاتلو "حزب الله" خوض المعارك وإطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية.