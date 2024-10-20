العالم اليوم - أميركا: لا تأكيد على إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 أكتوبر 2024 01:27 صباحاً - قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يوم السبت إنه لا يستطيع تأكيد تقارير ذكرت أن كوريا الشمالية أرسلت قوات إلى روسيا استعدادا لانتشار محتمل في أوكرانيا، لكنه أضاف أن مثل هذه الخطوة ستكون مثيرة للقلق إذا كانت صحيحة.

وقالت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية يوم الجمعة إن كوريا الشمالية أرسلت 1500 جندي من القوات الخاصة إلى أقصى شرق روسيا للتدريب والتأقلم في قواعد عسكرية محلية ومن المرجح إرسالهم للقتال في أوكرانيا.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كوريا الشمالية يوم الخميس بنشر قوات إلى جانب روسيا والاستعداد لإرسال 10 آلاف جندي لمساعدة موسكو في جهودها الحربية.

وأفاد زيلينسكي في خطابه اليومي: "نرى تحالفا متناميا بين روسيا وأنظمة مثل كوريا الشمالية. لم يعد الأمر يتعلق فقط بنقل الأسلحة. بل يتعلق بإرسال أشخاص من كوريا الشمالية إلى قوات المحتل المسلحة".

كما سبق وأن أكد رئيس وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، أن المساعدات العسكرية الكورية الشمالية لروسيا تمثل أكبر مصدر للقلق مقارنة بالدعم الذي يقدمه حلفاء موسكو الآخرون.

وتقول أوكرانيا والولايات المتحدة ودول أخرى ومحللون مستقلون إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يساعد روسيا في حربها على أوكرانيا بتزويدها بصواريخ وذخيرة مقابل حصول بلاده على مساعدات اقتصادية وعسكرية.

ومع ذلك، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته هذا الأسبوع إنه لا يوجد دليل على وجود قوات كورية شمالية في هذه المرحلة.

وتنفي روسيا وكوريا الشمالية مزاعم بأن بيونغيانغ ربما أرسلت بعض العسكريين لمساعدة روسيا في مواجهة أوكرانيا.