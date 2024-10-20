ماهي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي؟

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أحمد جودة - القاهرة - يحل تشيلسي الإنجليزي ضيفًا على نظيره ليفربول على أرضية ملعب أنفيلد، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

ويسعى كلا الفريقين في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط في هذه المواجهة التي من المتوقع أن تتسم بالشراسة والدوافع القوية والندية، للاستمرار في المنافسة على لقب البريميرليج لهذا الموسم.

ويتصدر الريدز صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بينما يحتل البلوز المركز السادس برصيد 14 نقطة.

القنوات الناقلة لمواجهة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تذاع مواجهة ليفربول وتشيلسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD1، ويتولى المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي التعليق على أحداث اللقاء.