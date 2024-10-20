انت الأن تتابع خبر المشاهير العرب تامر حسني يوقف حفله في الإسكندرية حرصاً على سلامة الجمهور .. وهذه القصة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحيا الفنان المصري تامر حسني، يوم أمس حفلاً في الإسكندرية في مصر بحضور جماهيري كبير ما أدى إلى حالات من التدافع والإغماء.

وتخطى عدد الحضور الـ80 ألف، وحاول الأمن السيطرة على الوضع لكن لم يتمكنوا من ذلك، ما جعل حسني يوقف الحفل حرصاً على سلامة الجمهور.

وقال حسني: "يا شباب يعني كنت محضرلكم مفاجأت وحاجات وانا اسف غصب عني والله، الأمن هنا بيقول كل ما طولنا كل ما في ناس هتتخنق وفي ناس بتتأذي، يا شباب حفلة الإسكندرية دي بنستناها من السنة للسنة".