العالم اليوم - كيف ستتعاطى إسرائيل مع تسريب "وثائق" خطط الرد على إيران؟

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 أكتوبر 2024 01:27 مساءً - فتحت الولايات المتحدة تحقيقا في تسريب وثائق استخباراتية سرية تتضمن تقييما لشكل الهجوم الإسرائيلي على إيران.

ونشر حساب مؤيد لطهران على تليغرام، الجمعة، وثيقتين استخباريتين أميركيتين مزعومتين حول استعدادات إسرائيل لشن هجوم على إيران، مما تسبب في قلق أميركي بشأن "خرق أمني كبير محتمل"، فضلا عن تأثير ذلك على الهجوم المتوقع.

وتدور الوثائق حول الأنشطة العسكرية التي أجراها الجيش الإسرائيلي في قواعد سلاح الجو مؤخرا.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن التسريب المزعوم مثير للقلق للغاية لكنه لا يعتقد أنه سيؤثر على الخطط العملياتية لإسرائيل ضد إيران.

كما ذكر مسؤول إسرائيلي كبير أن "المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية على علم بالتسريب المزعوم وتأخذه على محمل الجد".

فكيف ستتعاطى إسرائيل مع تسريب وثائق بشأن خطط الرد على إيران؟

في هذا الصدد، قال المحاضر في أكاديمية الجليل الغربي موشيه العاد في حديثه لقناة "دوت الخليج":