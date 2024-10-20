نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزراء دفاع مجموعة السبع: عائدات الأصول الروسية ستسخر لدعم أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزراء دفاع مجموعة السبع في بيان إن عائدات الأصول الروسية المجمدة ستستخدم لدعم أوكرانيا، بما في ذلك المساعدة العسكرية وإعادة الإعمار، وفقا للأنظمة القانونية لأعضاء المجموعة.

وجاء في البيان الصادر عقب الاجتماع في نابولي بإيطاليا: "وفقا للبيان الصادر عن مجموعة السبع عقب قمة بوليا، سيتم استخدام الإيرادات الطارئة الواردة من الأصول السيادية الروسية المجمدة الموجودة في الاتحاد الأوروبي والولايات القضائية الأخرى لدعم أوكرانيا، بما في ذلك المساعدة العسكرية والمساعدة في الميزانية وإعادة الإعمار على المدى القصير والطويل على النحو المتفق عليه مع الأنظمة القانونية الخاصة بالدول الأعضاء في مجموعة السبع".

وفي وقت سابق، صوتت لجنة التجارة الدولية التابعة للبرلمان الأوروبي لصالح آلية اقترحتها المفوضية الأوروبية لتخصيص قرض لكييف بمبلغ 35 مليار يورو على أن يتم سداده من دخل الأصول الروسية المجمدة، فيما لا يزال يتعين على أعضاء البرلمان الأوروبي مناقشة هذا الاقتراح رسميا والموافقة عليه في الجلسة العامة في 22 أكتوبر الجاري.

وسبق أن وصفت وزارة الخارجية الروسية مرارا وتكرارا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مؤكدة أن رد روسيا على مصادرة الغرب لأصول البلاد سيكون قاسيا.

كما حذرت من أن موسكو ستتخذ على الفور خطوات جوابية لمصادرة أصولها في الغرب، مشيرة إلى أن هناك ترسانة كاملة من الإجراءات السياسية والاقتصادية التي يمكن اتخاذها.