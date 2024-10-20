نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: سنوجه إنذارات إلى السكان في منطقتي الضاحية الجنوبية والبقاع لإخلائها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأحد إنه سيوجه إنذارات إلى السكان في منطقتي الضاحية الجنوبية لبيوت والبقاع لإخلائها.

وأفاد أفيخاي أدرعي بأن المباني في المنطقتين تقع بالقرب من منشآت لحزب الله.

‏غارات إسرائيلية عنيفة على عدة بلدات وقرى في جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلامية، ب‏غارات إسرائيلية عنيفة على عدة بلدات وقرى في جنوب لبنان.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية برية محدودة في جنوب لبنان تستهدف البني التحتية لحزب الله، وسط تحليق مكثف للطيران وقصف مكثف بالمدرعات والدبابات على مناطق الجنوب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل حسن نصرالله، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقال ‏مصدر مقرب من حزب الله، لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الاتصال فُقِد" بنصرالله منذ مساء أمس.

أعلن ‏الجيش الإسرائيلي، مقتل القيادي في حزب الله علي كركي ومسؤولين آخرين.