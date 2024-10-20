نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حجز النادي الأهلي بطاقة التأهل لنهائي السوبر المصري بعد تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، ليضرب موعدًا مع الزمالك الذي استطاع أن يقصي نظيرة بيراميدز بركلات الترجيح من نصف نهائي البطولة.

موعد مباراة نهائي كأس السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك

يلاقي الزمالك نظيره وغريمه التقليدي الأهلي في المباراة القادمة في نهائي السوبر المحلي، المقام في الإمارات، حيث من المقرر أن تنطلق صافرة المباراة النهائية في تمام الساعة الثامنة مساء الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي.

وتذاع مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، عبر قنوات إم بي سي مصر وأبوظبي الرياضية وأون تايم سبورتس.

وشهدت مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف النهائي، والتي أقيمت عصر اليوم، حماس شديد من قبل الفريقين، وانتهي اللقاء بين الفريقين بركلات الترجيح، التي ابتسمت للزمالك، ليفوز بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، وسجل هدفي اللقاء إبراهيم عادل لبيراميدز، وسيف الدين الجزيري لصالح نادي الزمالك.

فيما كانت مباراة الأهلي بها سيطرة كبيرة من قبل سيراميكا كليوباترا، ولكن إصرار النادي الأهلي في حجز تذكرة نهائي كأس السوبر المحلي كانت أكبر حيث نجح في إنهاء المباراة لصالحه عن طريق اللاعب طاهر محمد طاهر الذي نجح في إحراز الهدفين على مدار الشوطين من عمر المباراة، حتى انتهى اللقاء بينهما بهدفين مقابل هدف لصالح المارد الأحمر.