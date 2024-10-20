نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تأهل القطبين.. الأهلي يبحث عن لقبه الـ15 والزمالك الـ5 بقمة السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتجدد الصراع بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في نهائي بطولة السوبر المصري، بعدما تمكن الزمالك من التغلب على بيراميدز بركلات الترجيح، بينما تأهل الأهلي بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي.

تاريخ الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المحلي، والتي ستقام يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي. ويسعى الفريقان إلى التتويج باللقب وسط توقعات بمواجهة قوية.

يُعد الأهلي أكثر الفرق مشاركة في هذه البطولة، حيث شارك في 19 نسخة سابقة، وحقق اللقب في 14 مناسبة، وذلك في أعوام: 2003 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2010 - 2012 - 2014 - 2015 - 2017 - 2018 - 2021 - 2022 - 2023.

في المقابل، شارك الزمالك في البطولة 12 مرة، وحقق اللقب 4 مرات، في أعوام: 2001 - 2002 - 2016 - 2019.

بالإضافة إلى الأهلي والزمالك، حقق ثلاثة فرق أخرى لقب السوبر مرة واحدة فقط، وهي حرس الحدود، المقاولون العرب، وطلائع الجيش، ليقتصر التتويج طوال تاريخ البطولة على خمسة فرق فقط.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر

سيخوض الأهلي والزمالك المواجهة المنتظرة في نهائي السوبر المحلي يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.