نجوم عرب يدعمون لبنان بأعمالهم الفنية ومبادراتهم الإنسانية(تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم -





في ظل الأزمات المتتالية التي يواجهها لبنان، أبدى العديد من النجوم العرب دعمهم للشعب اللبناني من خلال أعمالهم الفنية ومبادراتهم الإنسانية.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز الفنانون الذين داعموا لبنان

ماغي بو غصن: أطلقت مبادرة لدعم اللاجئين في لبنان، حيث دعت الناس للتوجه إلى مراكز الإيواء لتقديم المساعدة المادية والمعنوية.

هاني شاكر: ألغى حفله في أمريكا تضامنًا مع الأوضاع الصعبة في لبنان، وأعرب عن أمله في أن تنتهي الأزمة قريبًا.

إليسا: ألغت حفلها في قبرص بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان، ودعت جمهورها للصلاة والدعاء من أجل لبنان.

أيمن زيدان: اعتذر عن عدم تسلم تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي تضامنًا مع لبنان.

شيرين عبدالوهاب: أعادت أغنيتها "لبنان في القلب" إلى الواجهة مجددًا، معبرة عن دعمها للشعب اللبناني.

تامر حسني: نشر رسائل دعم وصور تعبر عن تضامنه مع لبنان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

نانسي عجرم : قدمت العديد من الأغاني التي تعبر عن حبها للبنان، وأطلقت حملات تبرع لدعم المتضررين من الأزمات في البلاد.



راغب علامة: شارك في العديد من الحفلات الخيرية لجمع التبرعات للبنان، وأعرب عن دعمه المستمر للشعب اللبناني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



ماجدة الرومي: قدمت حفلات موسيقية خصصت عائداتها لدعم المؤسسات الخيرية في لبنان، وأعربت عن أملها في مستقبل أفضل للبنان.



كارول سماحة: أطلقت أغنية خاصة لدعم لبنان، وشاركت في حملات توعية لجمع التبرعات والمساعدات الإنسانية.

تعكس هذه المبادرات مدى التضامن والمحبة التي يكنها الفنانون العرب للبنان وشعبه، وتؤكد على أهمية الفن في دعم القضايا الإنسانية والاجتماعية.



يلعب الفن دورًا حيويًا في توعية الجمهور، حيث يمكن للأغاني والأفلام والمسرحيات أن تنقل رسائل قوية تؤثر في الوعي الجماعي وتحث على التضامن والعمل الإنساني من خلال أعمالهم، يستطيع الفنانون تسليط الضوء على القضايا المهمة وتحفيز الجمهور على المشاركة في المبادرات الخيرية والإنسانية.